"الصحة": الدولة المصرية تعتبر كبار السن ثروة إنسانية وخبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تنظر إلى كبار السن باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها، لذلك أطلقت وزارة الصحة مبادرة "الرعاية الصحية لكبار السن" بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فوق سن 65 عاما.

وقال عبد الغفار، في مداخلة لقناة "اكسترا نيوز": "إن المبادرة لا تستهدف علاج الأمراض التى تصاحب التقدم فى السن فحسب، لكن تحرص على الوقاية والكشف المبكر والحفاظ على الصحة النفسية للمسنين".

وأضاف: "المبادرة تقدم خدماتها مجانا بالكامل لكبار السن، وتشمل قياس ارتفاع ضغط الدم والسكر، والكشف عن أمراض واعتلال الكلى، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، والأنيميا وسوء الاغذية، والاهتمام بفحص النظر واكتشاف مشكلات الإبصار، وتقييم الحالة الصحية النفسية بشكل متزامن مع الكشف العضوى عن الزهايمر والخرف".

وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم فحص كبار السن بشكل دورى كل 6 أشهر، بينما الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية وجراحية، يتم إحالتها إلى المستشفيات المتخصصة التي تقدم الفحص الأكثر دقة".

وأوضح أن مبادرة "الرعاية الصحة لكبار السن"، انطلقت فى أكتوبر 2022 ، واستفاد منها حتى الآن ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف مواطن، من خلال أكثر من 860 مركز ووحدة رعاية صحية أولية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن كبار السن غير القادرين على الحركة أو الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية، يخصص لهم زيارات ميدانية فى النطاق الجغرافي التابع للمراكز الطبية.