ضبط 7 أشخاص لقيامهم باستغلال 14 حدثاً في أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 7 أشخاص؛ لقيامهم باستغلال 14 حدثاً فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد تمكنت من ضبط رجلين، و5 سيدات، منهم 3 لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 14 حدثاً من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع والتسول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لاحدى دور الرعاية.