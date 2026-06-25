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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمشاركة وزارات الداخلية العربية.. القاهرة تستضيف المؤتمر العربى الـ23 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
مصطفى الرماح

تستضيف القاهرة خلال الفترة 27 - 29/6/2026م، المؤتمر العربي الثالث والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية،

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيتم افتتاح المؤتمر من قبل مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، كما سيتحدث في حفل الافتتاح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز أمن وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، برنامج الرعاية السابقة للإفراج ولغة التأهيل (وزارة الداخلية - مملكة البحرين) وتجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.

وسيسبق المؤتمر عقد ورشة عمل حول النهوض بالرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار حقوق الإنسان، وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.



 

المؤسسات العقابية وزير الداخلية وزارات الداخلية

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