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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة إستراتيجية في القطاع العقاري لتعزيز خدمات الطاقة وإدارة المرافق بالمشروعات السكنية

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

تشهد مشروعات سكنية بشرق وغرب القاهرة توقيع شراكة استراتيجية بين مطور عقاري وأحد الكيانات الصناعية المتخصصة، بهدف تنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيكا، وإدارة المجتمعات والمرافق، إلى جانب تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية داخل عدد من المشروعات القائمة والجديدة.  

تتضمن الشراكة التعاون في تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمشروعات الجاري تطويرها، مع تولي إدارة وتشغيل المرافق والخدمات بالمشروعات التي تم تسليمها، بما يشمل تطبيق حلول تشغيلية تعتمد على مفاهيم الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. كما تمتد مجالات التعاون إلى إدماج تقنيات داعمة للبنية التحتية الذكية، بما يعزز جاهزية المشروعات للتوسع في خدمات النقل الكهربائي.  

يأتي ذلك في إطار توجه متزايد داخل السوق العقاري نحو التركيز على جودة التشغيل بعد التسليم، وربط التطوير العمراني بمنظومة متكاملة من الخدمات الفنية وإدارة المرافق، بما يرفع كفاءة الأصول العقارية ويحافظ على قيمتها الاستثمارية على المدى الطويل.  

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة تطوير أوسع تستهدف دعم مفاهيم المدن الذكية والاستدامة، حيث أوضحت شركة Gates Developments أن الاتفاق مع مجموعة السويدى يأتي في سياق التعاون مع جهات صناعية كبرى لتعزيز البنية التحتية والخدمات التشغيلية داخل مشروعاتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.

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