القاهرة تستضيف بعد غد المؤتمر العربي الـ23 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر العربي الثالث والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي يعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويشارك في المؤتمر - الذي يعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري - ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز أمن وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وبرنامج الرعاية السابقة للإفراج ولغة التأهيل (وزارة الداخلية - مملكة البحرين) وتجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.

وسيسبق المؤتمر عقد ورشة عمل حول النهوض بالرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار حقوق الإنسان.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.