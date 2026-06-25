طوارئ في لندن.. خدمات الإسعاف البريطانية تحقق أعلى معدل استجابة في التاريخ

أفاد مسؤولون كبار اليوم الخميس بأن خدمة إسعاف لندن استجابت لأعلى عدد من حالات الطوارئ الخطيرة في يوم واحد، وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالعاصمة.

ووفقًا لخدمة إسعاف لندن، استجابت فرق الإسعاف لـ 642 بلاغًا من الفئة الأولى يوم الأربعاء، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشمل حوادث الفئة الأولى أخطر الإصابات والأمراض التي تهدد الحياة، مثل السكتات القلبية وحالات توقف التنفس.

وقال الرئيس التنفيذي لخدمة إسعاف لندن، جيسون كيلنز: "لقد شهدنا أعلى عدد من حالات الطوارئ الخطيرة في تاريخنا، نتيجةً للحرارة الشديدة التي تجتاح لندن".

كما كان يوم الأربعاء خامس أكثر أيام الخدمة ازدحامًا على الإطلاق، حيث تلقت 7900 بلاغ واستجابت فرق الإسعاف لما يقرب من 3600 مريض.

وقال مسؤولون كبار إن الزيادة الكبيرة في المكالمات هذا الأسبوع مرتبطة بشكل مباشر بالطقس الحار، حيث تستجيب فرق الإنقاذ لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من الإغماء أو صعوبة في التنفس أو مشاكل في القلب.