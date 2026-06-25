برلماني يطالب بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تقديرا لدورهم في بناء الأجيال

أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، مشيرا على دورهم الحيوي في إعداد أجيال متميزة في مختلف التخصصات العلمية والمهنية.

وقال أشرف سعد سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أعضاء هيئة التدريس يعانون من تدني الرواتب مقارنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، رغم أنهم يقومون برسالة تعليمية وبحثية مهمة تسهم في تخريج كوادر مؤهلة، من بينها الأطباء والمهندسون والمتخصصون في شتى المجالات.

المنظومة التعليمية

ودعا إلى ضرورة دعم أستاذ الجامعة وتقدير مكانته بما يليق بدوره في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين بيئة العمل داخل الجامعات بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في مصر.