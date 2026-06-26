تأهلا معا.. التعادل 1-1 يصعد بمنتخبي اليابان والسويد لدور الـ 32 للمونديال

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حجز منتخبا اليابان والسويد مقعديهما في دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، بعد التعادل في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة على ملعب "دالاس" في ختام منافسات المجموعة السادسة للمونديال.



وتأهل منتخب اليابان لدور الـ 32 لكأس العالم، كوصيف للمجموعة السادسة، فيما صعد منتخب السويد بعدما تأكد تواجده ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في دور المجموعات.



تقدم المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 56 عبر لاعبه دايزن مايدا، ثم أدرك منتخب السويد التعادل سريعا في الدقيقة 62 عن طريق نجمع أنتوني إيلانجا.



وكاد المنتخب السويدي أن يخطف الفوز والثلاث نقاط في الدقائق الأخيرة للقاء، حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة عقب تألق الحارس الياباني زيون سوزوكي.



التعادل منح كل منتخب نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد منتخب اليابان إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة، وبفارق نقطتين عن منتخب هولندا المتصدر، كما رفع منتخب السويد رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث.



وأصبحت المجموعة السادسة للمونديال، ضمن ثماني مجموعات يتأهل منها ثلاثة منتخبات، وذلك بعد صعود الثلاثي "هولندا واليابان والسويد".