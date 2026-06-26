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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتاج إلى نظام تحقق "قوي للغاية" لضمان عدم تطوير أسلحة نووية

مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتاج إلى نظام تحقق "قوي للغاية" لضمان عدم تطوير أسلحة نووية
مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تحتاج إلى نظام تحقق "قوي للغاية" لضمان عدم تطوير أسلحة نووية
أ ش أ

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، يوم (الجمعة) ، إن إيران تحتاج إلى نظام "قوي للغاية" للتحقق من برنامجها النووي بعد الحرب في الشرق الأوسط، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

وتأتي تصريحات جروسي في وقت تجري فيه الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب، بينما يظل البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز القضايا الخلافية.

وقال جروسي للصحفيين في اليابان: "أعتقد أن الهدف من الاتفاق (الأخير بين الولايات المتحدة وإيران) هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية بوضوح أن ذلك ليس من نواياها."

وأضاف: "لكن النوايا وحدها لا تكفي. يجب أن يكون لدينا نظام تحقق قوي للغاية... في أقرب وقت ممكن."

وقال جروسي أيضًا إن الوكالة "لم تبدأ سوى بالكاد" محادثات مع إيران عقب الاتفاق الأولي الأخير مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم.

وأضاف: "أُجريت محادثات أولية... ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريبًا."

وتنفي إيران باستمرار سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد تمسكها بحقها في تشغيل برنامج نووي مدني متكامل.

وكانت طهران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي، بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو من العام الماضي.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي نظام قوي للغاية برنامجها النووي بعد الحرب في الشرق الأوسط أسلحة نووية

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