استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه وإصابة آخر بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم (الجمعة) ، متأثرا بإصابته في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب وليد مجدي هنية متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر.

وأضافت أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم، في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة على المناطق الشرقية من خان يونس، مع قصف مدفعي.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سبعة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حيي صوفين والظهر، واعتقلت الفلسطينيين السبعة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس (شمال الضفة) .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من شارع القدس، وتوجه إلى قرية كفر قليل، حيث داهم منازلا هناك، وفتشها وعاث بها خرابا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

فيما هاجم مستوطنون، اليوم، منازل فلسطينيين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم (جنوب الضفة) ، ورشقوها بالحجارة، ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان، بحسب مصادر أمنية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في الفترة الأخيرة بحق سكان المنية، تمثل بمهاجمة المنازل والاعتداء على الفلسطينيين، ومحاولات الدهس.