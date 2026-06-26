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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز قاصر أسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان

الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز قاصر أسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان
الأمن الفيدرالي الروسي: احتجاز قاصر أسس أكبر تجمع إلكتروني لمؤيدي الإرهاب في داغستان
أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، احتجاز قاصر في جمهورية داغستان الروسية، أسس وأدار أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي الإرهاب.

وجاء في بيان للجهاز، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من احتجاز مواطن روسي قاصر في جمهورية داغستان، وهو مؤسس ومدير أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي منظمات مصنّفة إرهابية على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "كان المحتجز يدرب المتطرفين المستقطبين على تكتيكات ارتكاب العمليات الإرهابية والقتل الجماعي، ويزودهم بوسائل الإرهاب، وإرشادات تصنيع العبوات الناسفة اليدوية، وتطبيق إجراءات التمويه والتخفي"، مشيرًا إلى أن ثلاثة مواطنين أوكرانيين على الأقل شاركوا في هذا النشاط.

وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه "أسفرت العملية، التي نُفذت بنجاح، عن تحديد هويات شركاء للمحتجز يتواجدون في روسيا، والولايات المتحدة ودول أوروبية. ويجري حاليا توثيق كافة تفاصيل أنشطتهم الإجرامية".

ووفقًا لمعلومات الجهاز، جرى التنسيق للأنشطة الإرهابية للمتهم من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وكانت تستهدف تجنيد مراهقين روس لشن هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية، وتنفيذ عمليات إرهابية في منشآت النقل، وإرسال بلاغات كاذبة بوجود قنابل في منشآت البنية التحتية الاجتماعية.

وتابع البيان: "تأكد تورط المحتجز في تنظيم ما لا يقل عن 15 جريمة ذات طابع إرهابي في 10 مناطق روسية. وجرى احتجاز جميع المنفذين، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، كانت تموّل أعضاء التجمع الإلكتروني الإرهابي، وقال: "جرى تمويل النشاط الإجرامي المشار إليه من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وفي السياق ذاته، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفتلانا بيترينكو، بأن المدير القاصر المحتجز للتجمع الإلكتروني، كان يجنّد مراهقين لتنفيذ عمليات قتل جماعي في مدارس داخل روسيا الاتحادية.

وقالت بيترينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الأنشطة غير القانونية للمتهم جرى الإشراف عليها من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وكانت تستهدف تجنيد مراهقين روسًا لشن هجمات على مدارس بهدف القتل الجماعي، وإرسال بلاغات كاذبة بوجود قنابل في منشآت البنية التحتية الاجتماعية".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جمهورية داغستان الروسي أكبر تجمع إلكتروني دولي لمؤيدي الإرهاب

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