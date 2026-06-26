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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادية فلسطينية تدعو لحراك دولي واسع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين في غزة والضفة

قيادية فلسطينية تدعو لحراك دولي واسع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين في غزة والضفة
قيادية فلسطينية تدعو لحراك دولي واسع لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين في غزة والضفة
أ ش أ

دعت عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، الدكتورة رتيبة النتشة، اليوم (الجمعة)، إلى حراك دولي واسع لحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ورحبت النتشة، في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية من القدس المحتلة، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت أن التقرير يشكل شهادة دولية موثقة على حجم المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال في فلسطين، ويقدم أدلة قانونية خطيرة تكشف حجم الجرائم والإبادة المتعمدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ للمواثيق والمبادئ الدولية التي تؤكد ضرورة احترام حقوق الأطفال وتمنحهم أعلى درجات الحماية القانونية والدولية.

وشددت النتشة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة كافة الاجراءات القانونية لمعاقبة المسؤوليين عن هذه الجرائم ومحاكمة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، وكل ما يثبت تورطه في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، لافتة إلى أن من ضمن هذه الإجراءات العمل على منع الدول من تصدير الاسلحة إلى إسرائيل، الا ستكون تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة وفقا لأحكام القانون الدولي.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة قد خلصت، في وقت سابق، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من خلال استهداف الأطفال عمدا في قطاع غزة.

وأشار التقرير، الذي نشرته الثلاثاء لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية واصلت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في قطاع غزة، وجرائم الحرب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

ووفقا للجنة التحقيق، فقد قتل 20179 طفلا فلسطينيا، بينما أصيب 44143 جريحا على يد قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني الدكتورة رتيبة النتشة حماية الشعب الفلسطيني دعم حقوقه المشروعة قواعد القانون الدولي القانون الدولي الإنساني الاحتلال الإسرائيلي

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