بيتكوين تتراجع تحت 60 ألف دولار مع استمرار نزوح الاستثمارات من الصناديق المتداولة

تراجعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة اليوم الجمعة بنسبة 2.7% إلى 59.918.5 دولاراً ، لتصل خسائرها الأسبوعية إلى نحو 7%، مع استمرار سحب المستثمرين أموالهم من الصناديق المتداولة الفورية المرتبطة بالعملة، وسط تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

كما ساهمت موجة البيع التي طالت الأصول عالية المخاطر، وخاصة الأسهم، في زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول المضاربية مثل العملات المشفرة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة صافي سحوبات بلغ 1.35 مليار دولار خلال الأسبوع، في إشارة إلى تراجع إقبال المستثمرين من المؤسسات والأفراد على العملات المشفرة، في وقت تتجه فيه السيولة بشكل أكبر إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بأساسيات أقوى.

وزادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد استمرار التضخم الأمريكي فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تحقق عائداً، مثل العملات المشفرة.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى أيضاً تراجعات واسعة، إذ هبطت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 6.4% إلى 1.548.27 دولاراً، مقتربة من أدنى مستوياتها في 14 شهراً.

كما انخفضت عملة إكس آر بي بنسبة 0.3%، بينما تراجعت كل من سولانا وكاردانو بأكثر من 4% لكل منهما.

وفي فئة العملات الساخرة، هبطت دوجكوين بنسبة 3.5%، فيما انخفضت عملة ترامب ($TRUMP) بنسبة 2.9%.