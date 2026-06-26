الصحة اللبنانية : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4243 قتيلا

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى 26 يونيو الجاري؛ ارتفعت إلى 4243 قتيلا و12186 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان - أن هذه الأرقام تعكس إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، في ظل استمرار تداعيات العدوان على مختلف المناطق اللبنانية.

ويواصل مركز عمليات طوارئ الصحة رصد وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية المختصة؛ لمتابعة تطورات الوضع الميداني وتوثيق الحصيلة الرسمية.