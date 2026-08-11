الشباب السعودي يطلب التعاقد مع نواف العقيدي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي الشباب السعودي، في التعاقد مع نواف العقيدي حارس النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوفه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية فإن نادي الشباب طلب في الساعات الماضية التوقيع مع العقيدي، وذلك للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة إلى أن إدارة الشباب وضعت مقابلا ماليا بالإضافة إلى همام الهمامي، وذلك لحسم ملف انتقال العقيدي لصفوفه.

وكان يدخل الحارس العقيدي الفترة الحرة من عقده مع نادي النصر خلال الفترة المقبلة، في ظل امتداد عقده الحالي حتى نهاية الموسم القادم.