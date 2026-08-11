«خط واضح».. يويفا يطلق منصة جديدة لحسم جدل تقنية الفيديو

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» خطوة جديدة نحو تنظيم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، من خلال إطلاق منصة «Clear Line»، التي تهدف إلى وضع معايير واضحة تحدد الحالات التي يجب فيها تدخل حكم الفيديو، وكيفية اتخاذ القرار المناسب.

دليل جديد لتنظيم تدخلات VAR

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، دخلت منصة «Clear Line» حيز الاستخدام بالفعل، لتكون بمثابة دليل شامل يجمع الحالات واللعبات والإجراءات والمعايير المتعلقة بتقنية الفيديو، بهدف توضيح آلية استخدامها وتقليل الجدل المستمر حول قراراتها.

وقال روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «السؤال الذي يطرحه الجميع هو: متى يجب أن يتدخل حكم الفيديو المساعد؟ هذا هو الموضوع الرئيسي. لا أحد يعرف متى يجب عليه القيام بذلك».

وأضاف: «لقد اعتمدنا على خبرتنا الممتدة لنحو 8 سنوات، وعلى مختلف حالات تقنية VAR، وعلى أكثر من 100 لقطة واضحة، وأنشأنا Clear Line. إنها وثيقة نشرح فيها متى وكيف يجب على حكم الفيديو المساعد أن يتدخل، وقد أُعدت بحيث يتمكن الجميع من امتلاك خط واضح».

المنصة ليست للحكام فقط

وشدد روسيتي على أن المنصة الجديدة لا تستهدف الحكام وحدهم، وإنما تسعى إلى جعل معايير استخدام تقنية الفيديو متاحة لجميع عناصر اللعبة والجمهور.

وأوضح: «الأمر ليس مخصصًا للحكام فقط، بل لكرة القدم. إنه مخصص للاعبين والمدربين والمشجعين والصحفيين أيضًا».

ويرى رئيس لجنة الحكام في يويفا أن السنوات الماضية من استخدام تقنية الفيديو أظهرت الحاجة إلى وضع إطار واضح ينظم طريقة التعامل معها، بدلًا من ترك مساحة كبيرة للاجتهاد في تحديد الحالات التي تستوجب تدخل حكم الفيديو.

شرح القرارات للجماهير والأندية

من جانبه، أوضح فيلاثكو كاربالو، المسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن «Clear Line» ليست منصة مخصصة للمتخصصين في التحكيم فقط.

وقال: «هذه ليست صفحة إلكترونية للحكام، وليست صفحة إلكترونية مصممة لمنظمات الحكام».

وأضاف: «هذه صفحة إلكترونية أُنشئت لشرح مبادئنا الأساسية لأي شخص. إنها المساحة التي نود أن يتم الرجوع إليها بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، لمقارنة الحالات باللقطات الموجودة في المكتبة».

وتابع: «إنها صفحة إلكترونية مخصصة للأندية واللاعبين والمشجعين. وفي بعض النصوص، يمكن العثور على تعبيرات قد تكون ربما عامية جدًا، وليست بمصطلحات الحكام، لكننا فعلنا ذلك عن قصد».

VAR أكثر دقة وأقل تدخلًا

ومن المقرر أن يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل صارم بالمبادئ والمعايير الواردة في دليل «Clear Line» بداية من موسم 2026-2027.

ويستهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة جعل تقنية الفيديو أكثر اتساقًا في قراراتها، مع تقليل تدخلاتها في الحالات التي لا تستدعي مراجعة، والتركيز بصورة أكبر على الأخطاء الفادحة والواضحة التي تؤثر بشكل مباشر في نتيجة المباراة.

وبذلك يسعى يويفا إلى وضع «خط واضح» يفصل بين الحالات التي تستوجب تدخل تقنية الفيديو وتلك التي يجب أن يترك فيها القرار للحكم داخل أرض الملعب، في محاولة للحد من الجدل الذي صاحب تطبيق التقنية منذ ظهورها.