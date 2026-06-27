مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم أمام إيران

تعرض محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، لإصابة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام إيران، المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، ما أثار القلق داخل صفوف المنتخب.

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تفاصيل الإصابة، حيث كتب: "عبد المنعم شد في الأمامية.. ألف سلامة"، في إشارة إلى تعرض مدافع المنتخب محمد عبد المنعم لشد في العضلة الأمامية خلال اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، في إطار الجولة الختامية للمجموعة السابعة، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية، فيما يُنتظر صدور تقرير الجهاز الطبي لتحديد حجم إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من المباريات المقبلة.