مهرجان عمان السينمائي الدولي يُثري برنامجه بعروض مميزة موازية للمسابقة الرسمية

يواصل مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم توسيع آفاق تجربته السينمائية من خلال مجموعة من البرامج الموازية والعروض الخاصة التي تثري برنامج دورته السابعة (من 26\7 إلى 3\8\2026) والذي سيعلن عن أقسامه التنافسية قريبا.



يضم قسم "خارج المسابقة" مجموعة مختارة من الأفلام الأردنية والإنتاجات المشتركة الأردنية التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة الرسمية، لكنها تشكّل إضافة نوعية بارزة لبرنامج عروض المهرجان لقيمتها الفنية ورؤيتها السينمائية المتميزة.



وفي إطار التزامه المستمر بدعم صنّاع الأفلام الأردنيين والأصوات الصاعدة في المنطقة، يطلق المهرجان هذا العام قسم "صُنع في الأردن"، الذي يسلّط الضوء على ستة أعمال واعدة أُنتجت ضمن سياقات تعليمية أو ورشات تدريبية متخصصة. ويعكس البرنامج التنوع المتزايد والطموح الإبداعي للجيل الجديد من صنّاع الأفلام ويوفر منصة للأصوات التي تستحق الانتشار والاحتفاء.





أما قسم "العروض الخاصة"، فيستضيف عرض فيلم «ما روزا» للمخرج الفيلبيني العالمي بريانتي مندوزا، الذي حصلت بطلته جاكلين خوسيه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2016، ويعقب العرض حوار خاص مع المخرج. كما يُعرض فيلم "من لا يزال حيّاً" للمخرج السويسري نيكولا فاديموف، الحائز على جائزة Cinema & Arts Award في مهرجان البندقية 2025، والذي يقدم تأملاً إنسانياً مؤثراً في الذاكرة والاقتلاع والانتماء من خلال تسعة أصوات من غزة ويرافقه معرض بصري بعنوان "لسا عايشين". ويُعرض فيلم الإفتتاح "صوفيا" لظافر العابدين مرّة ثانية للجمهور خلال المهرجان.



إضاءة على السينما التونسية

صمت القصور – مفيدة التلاتلي (1994)

ساتان روج (الحريرالأحمر) – رجاء عماري (2002)

آخر فيلم – نوري بوزيد (2006)

نحبك هادي – محمد بن عطية (2016)

على كف عفريت – كوثر بن هنية (2017)

إغتراب – مهدي هميلي (2025)



خارج المسابقة

سينما كواكب – فيلم وثائقي طويل، محمود المساد (الأردن)

غرق– فيلم روائي طويل، زين دريعي (الأردن)

يونان – فيلم روائي طويل، أمير فخر الدين (سوريا)

حياة – فيلم وثائقي قصير، هديل أبو شقير (الأردن)

زهرة – فيلم روائي قصير، هادي شتات (الأردن)

كمين – فيلم روائي قصير، ياسمينا كراجة (الأردن)

كنتاكي غزة – فيلم روائي قصير، عمر رمال (فلسطين)

مهدد بالانقراض - فيلم روائي قصير، سعيد زاغة (فلسطين)



صُنع في الأردن

سند – فيلم روائي طويل - كرم عوضات (الأردن)

ظل الصقر - فيلم وثائقي متوسّط الطول – بدر الزوايدة (الأردن)

توك توك – فيلم وثائقي قصير، قاسم الشحمة (سوريا)

خطوات – فيلم روائي قصير، حيان اليوسف (سوريا)

على الهامش – فيلم وثائقي قصير، محمد الزعبي (الأردن)

قبول – فيلم روائي قصير، دانيال سلمان (الأردن)



العروض الخاصة

ما روزا – بريانتي مندوزا (الفيلبين)

من لا يزال حيًّا – نيكولا فاديموف (سويسرا) – يرافقه تركيب بصري بعنوان "لسا عايشين"

صوفيا - ظافر العابدين (تونس) - الذي سيعرض في الإفتتاح ويعاد عرضه للجمهور.



إضافة إلى هذه الأقسام، سيعرض المهرجان سبعة عشر فيلماً قصيراً من دوراته السابقة ضمن عروض مجانية عامّة للجمهور في بوليفارد العبدلي، تأكيداً على رسالته في توسيع دائرة الوصول إلى السينما وتعزيز حضورها في الفضاء العام. هذا إلى جانب عدد من العروض التي ستقام في عدة محافظات في مختلف أنحاء المملكة.