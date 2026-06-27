منتخب مصر يهدي السنغال التأهل لدور الـ32 بكأس العالم بتعادله مع إيران

لعب منتخب مصر دورًا حاسمًا في تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتهت مواجهة الفراعنة أمام إيران بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تعادل مصر مع إيران يمنح السنغال بطاقة التأهل إلى دور الـ32

وجاءت نتيجة المباراة لتصب في مصلحة المنتخب السنغالي، الذي نجح في العبور إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعد اكتمال نتائج المجموعات.

وكان منتخب السنغال قد تمسك بآماله في التأهل بعدما حقق فوزًا كبيرًا على العراق بنتيجة 5-0 في ختام منافسات المجموعة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، قبل أن تمنحه نتيجة مباراة مصر وإيران بطاقة العبور رسميًا إلى دور الـ32.

وبذلك واصل "أسود التيرانجا" مشوارهم في البطولة، بينما حسم منتخب مصر تأهله أيضًا إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.