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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يستهدف منشأة طاقة داعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية في سومي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، وجهت ضربة لمنشأة طاقة أوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "جيران"؛ مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المصانع والمنشآت التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، اليوم السبت، يظهر ضربة نفذتها طائرة مسيرة من طراز "جيران-2 سيكر" على منشأة للبنية التحتية للطاقة تستخدم لصالح القوات الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت وزارة "الدفاع الروسية" قد أعلنت أمس، أن القوات المسلحة التابعة لها دمرت مراكز لوجستية تابعًة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مدينة زابوروجيه وفي مقاطعة خاركوف باستخدام طائرات مسيرة من طراز "جيران-2".

من جهة أخرى، أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبدون خسائر كبيرة في مقاطعة سومي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر في الجهاز قولها: "يفيد أقارب أفراد اللواء الميكانيكي المنفصل الـ47 واللواء المحمول جوًا المنفصل الـ71 للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن العسكريين الذين جرى تجنيدهم قسرًا رغم معاناتهم من أمراض مزمنة يلقون حتفهم بأعداد كبيرة في مواقع القتال".

وأضافت المصادر أن جثث القتلى تبقى، في كثير من الأحيان، داخل التحصينات الترابية، بينما تُدرج أسماؤهم في قوائم المفقودين.

وتعمل في مقاطعة سومي مجموعة قوات "الشمال" الروسية. ووفقًا للبيانات الروسية، فقدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع، في منطقة مسؤولية هذه المجموعة، أكثر من 1575 عسكريًا.

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