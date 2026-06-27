القيادة الجنوبية الأمريكية تبحث مع القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي تنسيق جهود الإغاثة

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) أن اللواء كيفن جيه جيرارد من سلاح مشاة البحرية الأمريكية عقد محادثات مع القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، لتنسيق جهود الإغاثة في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين وقعا يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم "السبت"، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي، مضيفة أن اللواء كيفن جيه جيرارد من سلاح مشاة البحرية الأمريكية وجون باريت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كاراكاس التقيا القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز وقادة بارزين آخرين لتنسيق جهود الإغاثة في فنزويلا.

وأوضحت (ساوثكوم) أنه بناء على طلب فنزويلا، ودعما لوزارة الخارجية الأمريكية، تعمل وزارة الحرب الأمريكية بسرعة على تعزيز القدرات الحيوية لدعم عمليات الإغاثة من الزلزالين والمساعدة في إنقاذ الأرواح.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت وصول فريقي بحث و إنقاذ تابعين لولايتي "كاليفورنيا" و"فرجينيا" إلى فنزويلا للمساعدة في جهود الإنقاذ، مؤكدة أن المزيد من الدعم سيصل لاحقا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا منطقة تقع على بعد 160 كيلومترا تقريبا من غرب العاصمة كاراكاس يوم الأربعاء الماضي وبلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 920 قتيلا على الأقل، و3 آلاف و360 مصابا.