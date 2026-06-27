القومي للطفولة: نقدم دعماً نفسياً وقانونياً متكاملاً للأطفال المعرضين للخطر

أكدت الدكتورة نادية زكير حمدان مديرة وحدة الطفل الآمن بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الوحدة الجديدة تمثل منظومة متكاملة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إلى جانب التدخل العاجل للحالات الواردة عبر خط نجدة الطفل 16000، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز بيئة آمنة وداعمة للأطفال.

وأوضحت حمدان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الوحدة، التي افتُتحت بالتعاون مع هيئة «بلان»، تستقبل الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتوفر لهم الإسعافات النفسية الأولية والإرشاد الأسري والمتابعة القضائية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية في مجال حماية الطفل، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، ومنها وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والنيابة العامة.

وأضافت أن خط نجدة الطفل استقبل خلال عام 2025 نحو 24 ألف بلاغ، تنوعت بين حالات الإساءة الجسدية والابتزاز الإلكتروني والتنمر والإهمال والاستغلال والنزاعات الأسرية وأطفال الشوارع واستغلال الأطفال في التسول، مؤكدة أن هذه الحالات تستدعي تدخلاً سريعًا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.