وعكة صحية مفاجئة تربك لجنة الأزهر بالبلينا.. نقل طالبين للمستشفى أثناء امتحان الإنجليزية

شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، حالة من الارتباك بعد تعرض طالبين لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ما استدعى التدخل السريع من القائمين على اللجنة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وبحسب المعلومات، فإن الطالبين، وهما من أبناء قرية الساحل بحري التابعة لمركز البلينا، كانا يؤديان الامتحان داخل لجنة واحدة بمعهد البلينا الثانوي الأزهري، قبل أن يشعر أحدهما بصعوبة شديدة في التنفس، بينما تعرض الآخر لهبوط حاد في الدورة الدموية، الأمر الذي استلزم تقديم الإسعافات الأولية لهما داخل اللجنة لحين وصول وسيلة النقل المناسبة.

وسارع مسؤولو اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة تدهور الحالة الصحية للطالبين، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لنقلهما إلى مستشفى البلينا المركزي، وسط متابعة دقيقة للاطمئنان على حالتهما الصحية وضمان حصولهما على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر أن الفريق الطبي بالمستشفى استقبل الطالبين فور وصولهما، وخضعا للفحوصات والإسعافات العاجلة، مع متابعة حالتيهما الصحية، فيما تم تحرير الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي تشهد استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع تجهيز اللجان بفرق طبية وخطط للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

وتحرص الجهات المنظمة للامتحانات على توفير الرعاية الصحية داخل اللجان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الذي قد يتعرض له بعض الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان سلامة الجميع واستمرار الامتحانات دون معوقات.

وتواصل غرفة عمليات الامتحانات متابعة سير اللجان بمختلف مراكز محافظة سوهاج، لرصد أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وسلامة الطلاب طوال فترة الامتحانات.