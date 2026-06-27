واشنطن تعلن توسعة ممر ملاحي في مضيق هرمز قرب السواحل العمانية لتعزيز حركة السفن

أعلنت هيئة بحرية تشرف عليها البحرية الأمريكية اليوم، السبت، عن توسيع ممر ملاحي في مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، بما يتيح حركة المرور في الاتجاهين، سواء للسفن المغادرة أو القادمة.

وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الإعلان الصادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك يعد بمثابة رسالة تحذير جديدة إلى إيران، في ظل مساعي الولايات المتحدة لإعادة فتح وتأمين الملاحة في المضيق.

وفي المقابل، شددت إيران على ضرورة التزام السفن المارة عبر المضيق بتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على عبور الممر المائي الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم.