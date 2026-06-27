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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من فصيلة دمك .. طريقة جديدة لمعرفة احتمالية إصابتك بالسكر

فصيلة الدم
فصيلة الدم
اسماء محمد

كشف علماء عن وجود علاقة قوية بين فصيلة الدم B وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كشف الفريق العلمي أن هذه النتيجة بعد تدقيق 270 علاقة محتملة بين فصائل الدم المختلفة والأمراض، من خلال "مراجعة شاملة"، وتم تحليل 51 مراجعة منهجية ودراسة مخصصة لفصائل الدم ABO وعامل الريزوس"Rh".

وبعد اختبار كل علاقة من حيث الموثوقية وقابلية التكرار واحتمال وجود أخطاء إحصائية، وجد الباحثون دليلا قويا على صحة رابط واحد فقط، هو: أن أصحاب فصيلة الدم B (سواء كانت موجبة أو سالبة لعامل الريزوس) يواجهون خطرا أكبر للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 28% مقارنة ببقية فصائل الدم، ولم يجدوا أن عامل الريزوس دور حاسم في هذه النتيجة.

ويؤكد العلماء أن فصيلة الدم لا يمكن اعتبارها عاملا يؤكد لزيادة خطر الإصابة بالسكري ولكنه سبب من بين مجموعة متنوعة من عوامل الخطر المحتملة فقط.

وشدد أن العوامل الأكثر تأثيرا في تطور المرض تظل مرتبطة بنمط الحياة مثل التغذية، والوزن النشاط البدني، والعوامل الوراثية.

وذكرت صحيفة لينتا أن بعض الدراسات فصيلة الدم يمكن أن تؤثر على زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة أجراها باحثون هولنديون أن أصحاب فصائل الدم (A) و(B) و(AB)، وخاصة أصحاب الفصيلة (A) لديهم ميل إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن مستويات بروتين جاليكتين-3 في دمهم كانت أعلى من أصحاب الزمرة (O)، وتبين أن ارتفاع تراكيز هذا البروتين في الدم مرتبط بأمراض القلب.

فصيلة الدم السكر السكري مرض السكر امراض القلب

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