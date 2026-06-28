قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على المنتخبات المتأهلة ببطاقات أفضل ثوالث في كأس العالم .. ومن ودع المونديال ؟
تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية إلى المستشفى
مراوح ومياه مبردة.. محافظ القاهرة يتابع انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بالأسمرات
ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض فى شهر المحرم ؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
دعاء لطلبة الثانوية العامة والأزهرية .. اللهم وفقهم في الإمتحانات وذكّرهم بما نسوا
بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر
الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس
إيرادات السينما | فيلم صقر وكناريا و7 Dogs في المقدمة .. والكراش يتذيل
شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية : انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوي على مستوي 115 لجنة

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم الأحد لجان ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي " 2025- 2026" فى مادة اللغة العربية للنظامين الجديد والقديم ، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يوليو القادم داخل 115 لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان 51702 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

توجيهات وزارة التعليم 


وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد  أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

لا شكاوي من اللجان وانتظام الامتحانات 


وأشار  إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

توجيهات محافظ الغربية 


جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

تفعيل غرف العمليات بالادارات 

ولفت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي لجان امتحانات الثانوية العامة لغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

ترشيحاتنا

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

منح ومرتبات في 7 دول

فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

مونوريل شرق النيل

مرحلة جديدة من القطار المعلق.. تعرف على المحطات الجديدة للمونوريل بعد تشغيلها

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد