تعليم الغربية : انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوي على مستوي 115 لجنة

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم الأحد لجان ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي " 2025- 2026" فى مادة اللغة العربية للنظامين الجديد والقديم ، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يوليو القادم داخل 115 لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان 51702 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

توجيهات وزارة التعليم



وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

لا شكاوي من اللجان وانتظام الامتحانات



وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

توجيهات محافظ الغربية



جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

تفعيل غرف العمليات بالادارات

ولفت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.