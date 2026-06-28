اقتصادية النواب تناقش التوسع في “جمعيتي”لدعم الشباب وتوفير السلع للمواطنين

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المخصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتموين والدعم والتجارة الداخلية، وعلي راسها طلب الاحاطة المقدم من النائب محسن حته عضو مجلس النواب بشان التوسع في فتح منافذ مشروع “جمعيتي” بمحافظة المنيا، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي.

فرص عمل حقيقية للشباب



وأكد حتة في طلب الإحاطة أن مشروع “جمعيتي” يعد من المبادرات الناجحة التي أطلقتها الدولة، لما يوفره من فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب دوره في زيادة عدد المنافذ التموينية، وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بسهولة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

توزيع المنافذ التموينية

وأشار محسن حتة إلى أن محافظة المنيا تمتلك مقومات كبيرة تستوجب التوسع في المشروع، بما يحقق العدالة في توزيع المنافذ التموينية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن دعم صغار المستثمرين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات مستقرة.

وضع خطة للتوسع في افتتاح منافذ جديدة

وطالب النائب وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع خطة للتوسع في افتتاح منافذ جديدة ضمن المشروع بالمحافظة، مع تيسير إجراءات التقديم، وتوفير الدعم اللازم للشباب المستفيدين، بما يعزز من كفاءة منظومة توزيع السلع ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.