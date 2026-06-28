50 ساعة تشغيل وصوت بلا إزعاج.. فيفو تطلق Vivo TWS 5 Pro بمواصفات احترافية

أطلقت شركة فيفو، سماعاتها اللاسلكية الجديدة Vivo TWS 5 Pro بالتزامن مع مجموعة من أجهزتها الحديثة، مع تركيز واضح على تقديم تجربة صوتية عالية الجودة تجمع بين تقنيات الصوت الاحترافية والتصميم الخفيف المناسب للاستخدام اليومي.

شريحة Hi-Fi مستقلة وصوت لاسلكي عالي الدقة

زودت فيفو سماعات Vivo TWS 5 Pro، بشريحة Hi-Fi DAC مستقلة، إلى جانب نظام صوتي هجين يضم مشغلا ديناميكيا بقياس 11 ملم، مع دعم نقل الصوت اللاسلكي غير المضغوط عبر Wi-Fi بسرعة تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية، ما يوفر تفاصيل صوتية أوضح وجودة أعلى مع تقليل الضغط على الملفات الصوتية.

كما تدعم السماعات تقنية الصوت المكاني Spatial Audio، بالإضافة إلى ميزة الصوت التكيفي Adaptive Sound التي تضبط إعدادات الصوت تلقائيا وفقا لنوع المحتوى والبيئة المحيطة بالمستخدم.

إلغاء ضوضاء متطور للمكالمات

زودت فيفو السماعات بأربعة ميكروفونات مع تقنية إلغاء الضوضاء الذكية Deep Sea Intelligent Noise Cancellation 2.0، التي توفر إلغاء للضوضاء يصل إلى 60 ديسيبل، مع تحسين التقاط الصوت أثناء المكالمات حتى في البيئات الصاخبة.

Vivo TWS 5 Pro

بطارية تدوم حتى 50 ساعة

يبلغ وزن كل سماعة 5.5 جرام فقط، ما يجعلها مريحة للاستخدام لفترات طويلة.

وتوفر السماعات ما يصل إلى 50 ساعة من التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن عند الاعتماد على ترميز AAC مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء.

أما عند شحنة واحدة، فتصل مدة تشغيل الموسيقى إلى 11 ساعة في الظروف نفسها، بينما تنخفض إلى نحو 5 ساعات عند استخدام وضع الصوت اللاسلكي غير المضغوط عبر Wi-Fi.

كما تمنح عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق نحو ساعتين إضافيتين من الاستماع، مع اختلاف النتائج الفعلية حسب مستوى الصوت وإعدادات إلغاء الضوضاء ونوع الترميز المستخدم.

Vivo TWS 5 Pro

مزايا إضافية

تدعم سماعات Vivo TWS 5 Pro، تقنية Bluetooth 5.4 مع إمكانية الاتصال بأكثر من جهاز في الوقت نفسه، ووضع ألعاب بزمن استجابة منخفض يبلغ 42 مللي ثانية، بالإضافة إلى معادل صوت EQ قابل للتخصيص، ومؤثرات DeepX 5.0 الصوتية، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP54.

السعر والتوفر

تتوافر سماعات Vivo TWS 5 Pro، للبيع في الصين بلونين هما الأبيض والأسود، ويبدأ سعرها من 129 يورو.