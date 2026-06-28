رغم توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان.. الإحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدة الخيام

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الإحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في بلدة الخيام، وسط تحرك آلياته داخل البلدة، كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة بين بلدتي الطيبة وديرسريان.

و بذلك يواصل الإحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين.

وكان لبنان و الإحتلال الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، يتضمن ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.