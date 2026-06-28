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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة ينجح في إعادة منح شهادة اعتماد الجاهزية الصحية والسلامة العامة حتى 2029

شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة
شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة
أ ش أ

نجح مطار القاهرة الدولي في إعادة منح شهادة اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة (Public Health & Safety Readiness Accreditation - PHSRA)، ضد أية أوبئة مستقبلية والصادرة عن المجلس العالمي للمطارات (ACI World)، لتظل سارية حتى يونيو 2029.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المطارات المصرية كمنصات عالمية آمنة ومستدامة، وتطبيق أعلى المعايير الدولية.

ويؤكد تجديد الاعتماد استمرار ريادة مطار القاهرة الدولي باعتباره المطار الأول والوحيد في قارة أفريقيا الذي حصل على هذا الاعتماد الدولي وفق المواصفات القياسية الجديدة، كما يعكس التزامه المستمر بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشغيلية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات الصحية؛ بما يضمن توفير تجربة سفر آمنة وصحية للمسافرين والعاملين على حد سواء.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس أيمن فوزي عرب، في بيان اليوم، الأحد، "إن تجديد هذا الاعتماد يأتي في إطار برنامج متكامل يستهدف الارتقاء بتصنيف مطار القاهرة الدولي على المستويات الفنية والتشغيلية كافة".

وأضاف "أن المطار نجح في استيفاء متطلبات الاعتماد، بما يعكس التزامه بتطبيق الممارسات الإدارية والتشغيلية المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية في مجالي الصحة والسلامة العامة".

وتابع "أن برنامج اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة يُعد البرنامج العالمي الوحيد لاعتماد الصحة والسلامة العامة المُصمم خصيصًا للمطارات، وقد تم تطويره على أيدي خبراء سلامة المطارات؛ بما يتوافق مع إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)".

وأوضح أن المجلس العالمي للمطارات أشاد، في خطاب منح الاعتماد، بالتزام مطار القاهرة الدولي بالتدابير الصحية الموصى بها في إرشادات المجلس ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)؛ بما يؤكد توافق المنظومة التشغيلية للمطار مع أفضل الممارسات العالمية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي المحاسب مجدي إسحاق "إن تجديد هذا الاعتماد الدولي يُمثل تتويجًا لجهود العاملين، ويؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، في إطار خطط التطوير والتحديث المستمرة، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي بين المطارات المحورية الرائدة إقليميًا وأفريقيًا".

يُذكر أن برنامج اعتماد الجاهزية في مجال الصحة والسلامة العامة، الذي يمنحه المجلس العالمي للمطارات، يوفر تقييمًا مستقلًا وتوصيات عملية تساعد المطارات على تعزيز جاهزيتها، وبناء مرونة تشغيلية طويلة الأجل، والحد من الآثار التشغيلية الناتجة عن أحداث الصحة العامة، بما يسهم في توفير بيئة سفر أكثر أمانًا ومرونة للمسافرين والعاملين والمجتمعات المحلية.

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