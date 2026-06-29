قوى عاملة النواب تناقش أزمة رواتب موظفي التشجير والعاملين بالشباب والرياضة.. غدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا غدا الثلاثاء ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع العاملين في بعض الجهات الحكومية، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي التشجير والعاملين بوزارة الشباب والرياضة.



انتظام صرف الرواتب ومعالجة أي معوقات قائمة

وتبحث اللجنة خلال الاجتماع أسباب الأزمة، والوقوف على التحديات التي تواجه العاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية، والعمل على التوصل إلى حلول تساهم في انتظام صرف الرواتب ومعالجة أي معوقات قائمة.



ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص لجنة القوى العاملة على متابعة قضايا العاملين، ومناقشة الملفات التي تمس حقوقهم الوظيفية والمعيشية، وصولًا إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات وتحقيق الاستقرار الوظيفي.