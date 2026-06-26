الشباب والرياضة بالغربية تواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الجمعة تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في عدد من الألعاب الرياضية، وذلك تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبتوجيهات ومتابعة اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، في إطار الاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

توجيهات الشباب والرياضة



وشهدت الفعاليات استمرار تدريبات المصارعة بكلية علوم الرياضة بطنطا، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية، ضمن الأنشطة المتواصلة للمشروع القومي، والتي تستهدف تنمية وصقل مهارات اللاعبين الواعدين في مختلف المراحل السنية، بحضور الدكتور محمد عوف، أخصائي الإصابات بالمشروع القومي، لمتابعة الجوانب الطبية والوقائية للاعبين.

مشروع بطل اوليمبي



ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها وفق أسس علمية وبرامج تدريبية متطورة، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات المحلية والدولية.

وتُقام فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الغربية تحت إشراف الأستاذة شوكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.