قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث النواب السابق يكشف سر ثقة العالم في مصر ودورها المحوري إقليميًا
منتخب مصر يحصد 4 ميداليات في بطولة إفريقيا للشطرنج ببتسوانا
عمرو أديب: الشيطان يكمن في تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
سفارة لبنان في واشنطن: إطار العمل الجديد يمهد لانسحاب إسرائيلي تدريجي ويعزز سيادة دولتنا
تهديد أمريكي جديد بسبب مسيرات «هرمز».. ترامب لإيران: ما كان ينبغي أن تفعلوا ذلك
وسائل إعلام: سماع دوي انفجار جنوب شرق إيران
وزير الرياضة الإيراني يهدد بالانسحاب من مباراة مصر في كأس العالم
روبيو: الولايات المتحدة ستعوض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار
لميس الحديدي تفاجئ ميدو وشوبير في «هنا المونديال» وتعلن عودة برنامج «الصورة» غدًا على شاشة النهار
مجدي عبد الغني: محمد صلاح أسطورة لا تتكرر.. وحسام حسن أشعل غرفة الملابس بين شوطي مباراة نيوزيلندا
ناقد رياضي: حسام حسن رفع سقف الطموحات.. وتغييرات مرتقبة أمام إيران
رئيس الوزراء اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تحقيق «انسحاب كامل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالغربية تواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

بطل اوليمبي بالغربية
بطل اوليمبي بالغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الجمعة تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في عدد من الألعاب الرياضية، وذلك تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبتوجيهات ومتابعة اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، في إطار الاهتمام باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

توجيهات الشباب والرياضة 


وشهدت الفعاليات استمرار تدريبات المصارعة بكلية علوم الرياضة بطنطا، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية، ضمن الأنشطة المتواصلة للمشروع القومي، والتي تستهدف تنمية وصقل مهارات اللاعبين الواعدين في مختلف المراحل السنية، بحضور الدكتور محمد عوف، أخصائي الإصابات بالمشروع القومي، لمتابعة الجوانب الطبية والوقائية للاعبين.

مشروع بطل اوليمبي 


ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها وفق أسس علمية وبرامج تدريبية متطورة، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات المحلية والدولية.
وتُقام فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الغربية تحت إشراف الأستاذة شوكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الشباب يهتفون الرياضة بطل اوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

لارا حجازي

عقوبة تخطت حدود النغم.. نقابة الموسيقيين تسدل الستار مؤقتا على ملكة الشعبي لارا حجازي

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

بالصور

طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك

بنسبة 25%.. التعرض اليومي لأشعة الشمس يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد