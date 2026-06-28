خالد الغندور يوجه سؤالًا للجماهير بعد نهاية دور المجموعات

وجه الإعلامي خالد الغندور سؤالًا إلى الجماهير، بشأن الأفضل في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، فاتحًا باب النقاش حول أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في البطولة حتى الآن.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من هو أفضل مدرب لفريق عربي أو أفريقي؟ ومن هو أفضل لاعب عربي في المونديال؟ ومن هو أفضل حكم عربي في المونديال؟ ومن هو أفضل وأكبر جمهور عربي في المباريات بعد نهاية مباريات دوري المجموعات في كأس العالم؟".

موعد مباراة مصر وأستراليا فى كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فى لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.



يخوض منتخب مصر مباراته أمام أستراليا الجمعة المقبل 3 يوليو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.