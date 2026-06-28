الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف منجد الجعبري - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان في كل الأوقات منذ ثمانية أيام، فيما تواصل العمل في القسم الغربي من الحرم.

وأوضح الجعبري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تضييق الخناق على المواطنين، لبسط السيطرة الكاملة على الحرم وأروقته، داعيا المواطنين للتوجه للحرم وأداء الصلاة كالمعتاد، لوقف مخططات الاحتلال الرامية لتفريغه.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدتين من قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت سيدتين، لم يتم التعرف على هويتهما بعد.

كما شرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب بيت لحم.

وأوضح مصدر أمني أن جرافات الاحتلال تعمل في منطقة "الحنجلية" غرب القرية، لشق طريق استيطاني يصل إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

وتشهد المناطق الغربية من محافظة بيت لحم تصاعدا في الأنشطة الاستيطانية، خاصة في محيط قرى بتير والولجة وبيت جالا، من خلال إقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الرامية إلى ربطها بالمستوطنات القائمة.