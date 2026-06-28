رغم الاتفاق الإطاري... إسرائيل تواصل تصعيدها جنوبًا وتحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

واصل الجيش الإسرائيلي، برغم توقيع الاتفاق الإطاري، تصعيده الميداني في لبنان، في مؤشر إلى أن الاتفاق لم ينعكس حتى الآن على واقع العمليات العسكرية، مع استمرار الغارات والتحركات العسكرية في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي هذا السياق، حلقت مسيرة إسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع غارة نفذها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط بلدتي ديرسريان والطيبة في جنوب لبنان، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة.

ميدانيًا أيضًا، أفادت الأنباء من مرجعيون بأن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفجير وتحرق منازل داخل بلدة الخيام، وسط تحرك لآلياتها العسكرية في البلدة، في استمرار للعمليات العسكرية رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن فرص تثبيت التهدئة على الأرض.