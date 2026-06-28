لجنة الدراما بـ "الأعلى للإعلام" تقيّم مسلسلات ما بعد رمضان

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة الفنية ماجدة موريس، اجتماعها الدوري لإجراء قراءة نقدية وتقييم شامل للأعمال والمسلسلات التي عُرضت في الفترة التي أعقبت موسم دراما رمضان 2026.

وطرحت اللجنة على طاولة نقاشها مجموعة من تقارير الرصد والتحليل لأعمال درامية عرضت خلال الفترة الأخيرة وسجلت حضوراً جماهيرياً متبايناً، وفي مقدمتها مسلسلات "ورد على فل وياسمين"، و"الفرنساوي"، و"اللعبة"، بالإضافة إلى رصد ظاهرة مسلسلات "الميكرو دراما" المتمثلة في مسلسلي "ابن الشركة" و"قلب مفتوح".

وثمّنت اللجنة في قراءتها مسلسل "ورد على فل وياسمين" واعتبرته واحداً من أهم الأعمال المعروضة مؤخراً، مشيدة بتميز السيناريو وتناول مشاكل الطبقة المتوسطة ببساطة ودون فجاجة، كذلك تفوق باقي عناصر المسلسل الفنية من تمثيل وتصوير وإخراج ومونتاج وموسيقى تصويرية، ليعيد إلى الأذهان روائع الدراما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأشارت اللجنة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالمعالجة الدرامية في مسلسلي "الفرنساوي" و"اللعبة 5"، إذ رأت أن "الفرنساوي" كان سيستفيد حال إتاحة مساحة زمنية أكبر لتطوير السيناريو، رغم مستواه الفني الجيد وبدايته اللافتة، فيما اعتبرت اللجنة أن الأجزاء السابقة من "اللعبة" كانت أكثر تميزًا من حيث المستوى الفني والدرامي عن الجزء الخامس.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة ظاهرة "الميكرو دراما" التي فرضت نفسها بقوة على منصات التواصل الاجتماعي وتحظى بجمهور متزايد، وقالت اللجنة إن تجربتي مسلسلي "ابن الشركة" و"قلب مفتوح" تمثلان بداية مبشرة، وتحملان العديد من العناصر الإيجابية التي يمكن البناء عليها، إلا أن تطوير بعض عناصر العمل، وفي مقدمتها الكتابة، كان من شأنه أن يعزز من مستوى التجربتين ويزيد من قدرتهما على الوصول إلى الجمهور المستهدف.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوصية بضرورة إجراء دراسات كافية تحت إشراف متخصصين عند إنتاج الجديد من "الميكرو دراما" للاستفادة منها في تأهيل أجيال جديدة من المبدعين، مع التأكيد على أهمية تقديم موضوعات متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.