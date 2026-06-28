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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالاتصالات: ثورة 30 يونيو كانت أولى الخطوات نحو البناء والإنجاز

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

هنأت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، برئاسة محمد حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجموع عمال مصر، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، وكانت أولى خطوات بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والإنجاز والتنمية الشاملة.

وأكد مجلس إدارة النقابة، في بيان، أن ثورة 30 يونيو أعادت للدولة قوتها ورسخت دعائم الاستقرار، وفتحت الطريق أمام تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

ذكرى ثورة 30 يونيو 

وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن ذكرى 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن عمال الاتصالات كانوا وما زالوا في مقدمة الصفوف الداعمة لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا تجديد العهد بمواصلة العمل والإنتاج والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بالشعب المصري.

ومن جانبه، أكد محمد كامل، الأمين العام للنقابة العامة، أن عمال الاتصالات يمثلون قوة وطنية حقيقية تسهم في دعم خطط الدولة للتطوير والتحول الرقمي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والإخلاص والإنتاج للحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستكمال مسيرة التنمية.

بدوره، قال بلال قنديل، رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل كانت بداية عهد جديد يقوم على بناء الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، مؤكدًا أن عمال الاتصالات كانوا ولا يزالون شريكًا أساسيًا في هذا النجاح من خلال دورهم الوطني في دعم البنية التحتية الرقمية وخدمة ملايين المواطنين.

واختتم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بيانه بالتأكيد على استمرار دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتجديد الثقة في القيادة السياسية، ومواصلة العمل بكل جد وإخلاص من أجل رفعة مصر وتعزيز مكانتها وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

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