قبل موقعة أستراليا.. مجدي طلبة: هذا الثلاثي الأكثر تأثيرًا مع منتخب مصر في المونديال

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن الثلاثي مصطفى شوبير ومحمد صلاح ومحمد هاني هم الأفضل في صفوف المنتخب الوطني خلال مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستويات التي قدموها حتى الآن.

وقال طلبة، في تصريحات إذاعية، إن الثلاثي كان الأكثر تأثيرًا مع الفراعنة، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب إلى دور الـ32 من البطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره المميز في البطولة، مستندًا إلى الأداء اللافت الذي قدمه لاعبوه خلال دور المجموعات، في ظل آمال الجماهير المصرية بمواصلة كتابة التاريخ في المونديال.