أشرف حكيمي: اللاعب العربي موهوب.. وصلاح نموذج يُحتذى به



أشاد النجم المغربي أشرف حكيمي بالاسطورة محمد صلاح، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا يحتذى به في الالتزام والاحترافية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب المغرب بنظيره الهولندي في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقال حكيمي، في تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب العربي والإفريقي يمتلك موهبة كبيرة، مشيرًا إلى أن أغلبهم تعلم كرة القدم في الشوارع ويجيد التفاصيل الفنية، لكنه يرى أن الفارق الحقيقي عن اللاعبين الإسبان والبرازيليين يكمن في العقلية، مضيفًا أن هناك قدرًا من الكسل لدى بعض اللاعبين العرب والأفارقة.

وأكد نجم منتخب المغرب أن هناك نماذج ناجحة استطاعت كسر هذه القاعدة، وعلى رأسها محمد صلاح، موضحًا أن قائد منتخب مصر، رغم كل النجاحات التي حققها، لا يزال يحافظ على التزامه الشديد في التدريبات، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالتغذية وأدق التفاصيل الخاصة بتطوير مستواه.

واختتم حكيمي تصريحاته بالتأكيد على أنه يقتدي بمحمد صلاح، معتبرًا أن سر الاستمرارية في القمة هو الالتزام والعمل اليومي.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام منتخب هولندا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة فجر الثلاثاء 30 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله أسود الأطلس لمواصلة مشوارهم في البطولة.