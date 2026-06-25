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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيمي: أظهرنا شخصية قوية وهدفنا إسعاد الشعب المغربي

حكيمي
حكيمي
رباب الهواري

أعرب أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن روح الفريق كانت العامل الأبرز في تحقيق الانتصار رغم التأخر في النتيجة.

وأوضح حكيمي أن المنتخب المغربي تعامل مع المباراة بروح قتالية عالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في العودة إلى أجواء اللقاء بعد بداية صعبة، وهو ما يعكس قوة الشخصية والإصرار داخل المجموعة. وأضاف أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال المباراة، وهو ما أسهم في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وتحدث قائد أسود الأطلس عن مساهمته الهجومية خلال اللقاء، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له ليس الأرقام الفردية، وإنما تقديم الإضافة التي تساعد المنتخب على تحقيق أهدافه. وأشار إلى أنه يسعى في كل مباراة لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل خدمة منتخب بلاده ودعم زملائه داخل الملعب.

كما تطرق حكيمي إلى التغييرات التي أجراها الجهاز الفني خلال المباراة، موضحًا أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غياب، وهو ما يمنح المدرب العديد من الحلول الفنية. وأضاف أن جميع اللاعبين على أتم الاستعداد للمشاركة، وأن التدوير بين العناصر يأتي وفق احتياجات كل مباراة.

وأكد قائد المنتخب المغربي أن الفريق يلتزم بالكامل بالتعليمات الفنية، وأن بعض اللاعبين حصلوا على قسط من الراحة بهدف الحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل خوض المواجهات المقبلة في البطولة.

واختتم حكيمي تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز المنتخب منصب بالكامل على المرحلة المقبلة، دون الانشغال بهوية المنافس، مشددًا على أن جميع اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء ممكن في الأدوار الإقصائية، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المغربية، وإسعاد الشعب المغربي الذي يواصل دعم المنتخب في مختلف المنافسات

أشرف حكيمى المغرب هايتى كأس العالم اخبار الرياضة

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