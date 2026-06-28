ما زالت هناك معوقات.. نائب يطالب بسرعة إرسال تعديلات قانون التصالح للبرلمان

طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إحالة التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول تشريعية عاجلة.

وقال درويش، في تصريحات خاصة، إنه يتمنى وصول مشروع التعديلات إلى البرلمان في أقرب وقت، خاصة في ظل استمرار عدد من المعوقات التي تواجه المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، رغم معالجة بعض المشكلات خلال الفترة الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك ملفات لا تزال بحاجة إلى تدخل سريع، من بينها استكمال أدوار المباني، وسرعة انعقاد لجان البت، واعتماد الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن هذه القضايا تتطلب حلولًا عملية لتيسير إجراءات التصالح.

الإسراع في تقديم تعديلات القانون

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت اعتزامها الإسراع في تقديم تعديلات القانون، معربًا عن أمله في الوفاء بهذا الوعد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف درويش أن أزمة العدادات الكودية قد تجد طريقها للحل من خلال التعديلات الجديدة خاصة وأنه أمر يهم العديد من المواطنين.

وفيما يتعلق بالتصالح على الجراجات، أكد النائب أن القضية تحظى باهتمام واسع وتمس عددًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يفضل انتظار الصيغة النهائية للتعديلات الحكومية قبل إبداء الرأي بشأنها، معربا عن أمله في أن تتضمن حلولا سريعة ومنطقية.