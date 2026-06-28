البحرين تدين وتستنكر تجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على الكويت

أدانت مملكة البحرين واستنكرت تجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت المملكة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية البحرينية، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، فضلًا عن كونها إخلالًا بمذكرة إسلام آباد للتفاهم، وتقويضًا لجهود التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية، مجددة موقف المملكة الداعي إلى امتثال إيران لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقرارات والتفاهمات الدولية، ووقف اعتداءاتها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.