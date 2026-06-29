هارى كين يعود إلى حسابات برشلونة من جديد.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن النجم الدولي هارى كين، مهاجم نادي بإيرن ميونخ الألماني عاد إلى حسابات نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هارى كين عاد إلى اهتمامات مسئولى برشلونة لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني خلال منافسات الموسم المقبل.

وأوضحت أن برشلونة سيتقدم بعرض رسمي إلى بايرن ميونخ لشراء عقد هارى كين بعد نهاية منافسات كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة مابين 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وكان هارى كين محل اهتمام نادى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية 2025.

وانضم هارى كين إلى صفوف بإيرن ميونخ في صيف عام 2023، قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.