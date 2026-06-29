وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُصدر قرارا بتعيين الدكتور صابر عثمان مساعداً للوزير لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قرارا اليوم بتعيين الدكتور صابر عثمان مساعدا للوزير لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة القادرة على دفع مسيرة العمل المحلي والبيئي وتطوير الأداء الحكومي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على العناصر الشابة المؤهلة علمياً وعملياً، والقادرة على ابتكار حلول غير تقليدية لتحديات العمل المحلي والبيئي المشترك، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

ويعد الدكتور صابر عثمان من الكوادر والخبرات المشهود لها في مجال العمل البيئي والتنمية المستدامة؛ حيث شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، و استشاري تغير المناخ لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى قيادته لعدة مبادرات ومشاريع قومية ودولية بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني وجهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

ويتولى الدكتور صابر عثمان عددا من الملفات من ضمنها صياغة واستكمال استراتيجيات التنمية المحلية المستدامة وتطبيقاتها البيئية بالمحافظات، وكذلك تعزيز آليات المسؤولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشروعات التنموية والبيئية المحلية، دمج أبعاد التكيف مع التغيرات المناخية والإدارة البيئية الرشيدة في خطط الإدارة المحلية.

من جانبه، أعرب الدكتور صابر عثمان عن عميق شكره وتقديره للوزيرة الأستاذة الدكتورة منال عوض على هذه الثقة الغالية، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهد بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة والمحافظات لتحقيق طفرة ملموسة في ملفات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يخدم المواطن المصري ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.