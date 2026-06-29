أمين "وزراء الداخلية العرب": الرئيس السيسي له دور بناء في نصرة القضايا العربية العادلة وتدعيم الأمن والسلم الدوليين

بدأت اليوم /الاثنين/، فعاليات المؤتمر العربي الثالث والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان - في كلمة خلال الافتتاح، بحضور اللواء الدكتور حسام عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل فى الدول الاعضاء - "يشرفني ونحن نجتمع في مصر العروبة، منبع العمل العربي المشترك، أن أرفع إلى مقام صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، أنبل مشاعر المودة والتبجيل والاحترام، وأخلص معاني الشكر والامتنان للدور البناء الذي يقوم به لنصرة القضايا العربية العادلة، وتدعيم الأمن والسلم الدوليين، وما يوليه للتعاون الأمني العربي من اهتمام شخصي، كان محل إكبار وتقدير من لدن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بإجماعهم في دورتهم الأخيرة على منح فخامته وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، أرفع وسام أمني عربي".

وأعرب في الوقت نفسه عن شكره إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على العناية الكبيرة التي يوليها للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتبها المعني بالتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، معربا عن امتنانه لتكرمه بالتوجيه باستضافة هذا المؤتمر ووضعه تحت رعايته.

وأكد اهتمام الدول العربية بتحسين أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بقيمها الدينية والأخلاقية؛ لضمان حقوق السجناء وصون كرامتهم وشمولهم بشتى أنواع الرعاية.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي يطرحها التحول الرقمي، كان لا بد للمؤتمر من مناقشة انعكاس هذا التحول والتقنيات الحديثة عامة على المؤسسات العقابية والإصلاحية، والنظر في الاستفادة منها في تسيير هذه المؤسسات وتأمينها.

ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر سيطلعون خلاله على تجارب ثلاث دول في تعاملها مع التحديات المختلفة التي تواجه المؤسسات العقابية والإصلاحية؛ وهو ما ينضاف إلى التجربة القيمة التي اطلعوا عليها من خلال الزيارة الميدانية التي قاموا بها أول أمس إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة بمصر.