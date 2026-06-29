الكويت تدين انتهاكات توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهدافهما بالقذائف المدفعية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضا للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، واستخفافا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وجدد البيان موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.