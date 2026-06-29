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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة دودة حفار الطماطم بمركز إسنا

انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة دودة حفار الطماطم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر
انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة دودة حفار الطماطم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر
شمس يونس

انطلقت في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات الحملة القومية لمكافحة دودة حفار الطماطم (التوتا أبسليوتا)، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لحماية محصول الطماطم والحد من انتشار الآفة بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتضمنت الفعاليات تقديم التوصيات الفنية والإرشادية الخاصة بطرق الوقاية والمكافحة المتكاملة لدودة حفار الطماطم مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية للحقول والاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات الموصى بها وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار الآفة والحفاظ على جودة وإنتاجية المحصول.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، على استمرار الجهود في تنفيذ البرامج الإرشادية والحملات القومية بالتعاون مع الجهات البحثية والتنفيذية لدعم المزارعين ونقل أحدث التوصيات الفنية إليهم بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة وخدمة القطاع الزراعي بمحافظة الأقصر.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من قيادات وزارة الزراعة يتقدمهم الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إلى جانب المهندس أحمد رمضان عضو مجلس النواب عن مركز إسنا، والمهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس على محمد مرعزى مدير الادارة العامة للارشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس احمد عبد الصمد حسان المهندس بإرشاد المديرية، وعدد من المهندسين بالادارة الزراعية والباحثين بمحطة البحوث الزراعية بالمطاعنة، وبمشاركة واسعة من المهتمين بالشأن الزراعي والمزارعين.

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