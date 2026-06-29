اتهام جديد في واقعة الاعتداء على طبيبة شبرا الخيمة.. وتجديد حبس المتهم 15 يومًا

كشف التحقيقات أن الطبيبة المعتدى عليها داخل أحد المراكز الطبية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، واتهمت أحد المتهمين، وهو شقيق المريضة صاحبة الواقعة، بارتكاب جريمة هتك العرض، مدعية أنه لامس مواضع العفة بجسدها خلال المشاجرة التي شهدها المركز الطبي.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد هروبه عقب الواقعة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مع إخضاعه لتحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وجاءت نتيجة تحليل تعاطي المواد المخدرة سلبية، فيما قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.