نادي قضاة مصر المنتخب يهنئ الرئيس السيسي بذكري ثورة 30 يونيو

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب جديدا برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر برقية تهنئة ، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة الثلاثين من يونيو وجاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية إجلال وإعزاز… يشرفني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس إدارة نادي القضاة وجموع قضاة مصر، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهنئة، وأصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي ستظل محطةً فارقةً في تاريخ الوطن، إذ حفظت للدولة المصرية هويتها الوطنية، وصانت مقدراتها، ورسخت دعائم الجمهورية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الدستور.

وإذ نحتفي اليوم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة، فإننا نستحضر بكل التقدير والعرفان تضحيات أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وقضاة مصر، الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره، وصون مؤسساته الدستورية.

حفظ الله مصر قيادةً وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأعان فخامتكم على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من رفعةٍ وتقدمٍ وازدهار.

وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير..،

