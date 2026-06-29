بشروط محددة.. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026 مع وضع عدد من الشروط لابد من الالتزام بها.

وأكدت الخارجية الإماراتية، ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفاديًا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان.

وأوضحت أن الشروط الأخرى، تشمل تحديد أرقام التواصل في حالات الطوارئ فيما يتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي، وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج (97180024+)، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازمين.